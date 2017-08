Bayern Munchen a inceput tare, noua editie a Campionatului Germaniei. Detinatoarea ultimelor 5 titluri a castigat meciul cu Bayer Leverkusen - VIDEO

Primul gol al meciului de pe Allianz Arena a venit dupa o lovitura libera. Rudy a centrat, iar Sule a inscris. Ambii jucatori au ajuns la Bayern, in aceasta vara, de la Hoffenheim. Bavarezii au continuat sa preseze si, in minutul 18, a marcat Tolisso, mijlocas transferat de la Olympique Lyon.

In repriza secunda, un jucator al echipei Bayer Leverkusen a faultat un adversar in careu. Arbitrul a recurs la asistenta video si a dictat penalty, ceea ce s-a intamplat pentru prima data in Bundesliga. Lewandowski a transformat lovitura.

Cel mai frumos gol al partidei a fost golul de onoare al oaspetilor, inscris de Mehmedi.

Bayern Munchen a castigat cu 3 la 1 partida inaugurala a editiei 2017/2018 a Campionatului Germaniei. Bavarezii sunt detinatorii recordului – au fost campioni nationali de 27 de ori.