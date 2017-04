Bayern Munchen a pierdut, aseara, pe terenul echipei Hoffenheim, scor 0 la 1, in campionat - VIDEO

Andrej Kramaric a prins un sut de senzatie, din afara careului. Portarul Ulreich, care a jucat in locul lui Neuer, accidentat, nu a putut face nimic. Bayern Munchen a suferit prima infrangere din noiembrie, atunci cand a cedat in duelul cu echipa moldoveanului Alexandru Gatcan, FC Rostov, in Liga Campionilor. Bavarezii conduc in Germania, avand un avans de 13 puncte fata de Leipzig, care, insa, are un meci rezerva. Tot aseara, Borussia Dortmund a invins, fara drept de apel, gruparea Hamburg, scor 3 la 0. Gonzalo Castro a marcat din lovitura libera.

Kagawa si Aubameyang au inscris cate un gol, in repriza secunda. Borussia Dortmund se afla pe locul 4 in Bundesliga, cu 50 de puncte la activ. Pe a treia pozitie, ramane Hoffenheim, cu 51 de puncte.