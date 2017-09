Bayern Munchen a urcat pe prima pozitie in campionatul Germaniei, dupa ce a batut-o pe Shalke 04. Columbianul James Rodriguez a inscris primul sau gol in Budesliga - VIDEO

James Rodriguez a inscris in minutul 29, bifand astfel primul sau gol in Bundesliga. Columbianul a stralucit si in partea secunda. I-a oferit un assist splendid lui Vidal, in victoria bavarezilor cu 3 la 0 contra celor de la Shalke.

Tot James a contribuit si la celalalt gol al bavarezilor. Columbianul a obtinut un penalty, transformat de Lewandowski in minutul 25. Intr-un alt meci din etapa a cincea, Borussia Monchengladbach a trecut lejer acasa de Stuttgart, scor 2 la 0. Raffael a reusit dubla si a adus victoria gazdelor.

In urmatoarea etapa, Borussia Monchengladbach va intalni formatia Borussia Dortmund.