Bayern Munchen are nevoie de 3 victorii, in ultimele 9 etape, pentru a deveni, din nou, campioana Germaniei: a castigat meciul de aseara cu Freiburg - VIDEO

Tolisso a sutat de la 30 de metri, iar portarul advers nu a putut face nimic. A fost al 7-lea gol al mijlocasului francez, pentru club, in sezonul actual. Bayern Munchen nu a avut probleme in partida cu Freiburg. Tot in prima repriza, portarul gazdelor a deviat in propria poarta sutul lui Muller.

Dupa pauza, Wagner a facut 3 la 0, iar echipa gazda a acuzat jocul cu mana al unui fotbalist de la Bayern. Arbitrul a solicitat asistenta video, dupa ce a validat golul. Thomas Muller a inchis tabela, in minutul 69, dupa un corner.

Bayern Munchen conduce in campionat, cu 63 de puncte, avand, astfel, cu 20 de puncte mai mult decat Schalke. Pana la finalul competitiei mai sunt 9 etape. Intre timp, atacantul peruan Claudio Pizarro, in varsta de 39 de ani, a marcat pentru Koln, in meciul cu Stuttgart.

Pizarro a urcat pe locul 4, in topul celor mai batrani marcatori din istoria Bundesligii. Koln a pierdut, insa, duelul cu Stuttgart, scor 2 la 3.