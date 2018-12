Bayern Munchen depaseste paragina de esecuri si urca pe locul doi in campionatul Germaniei - VIDEO

Dupa o perioada de criza, Bayern Munchen revine pe pozitia a doua in campionatul Germaniei. Aseara in meciul din etapa cu numarul 14, echipa condusa de Niko Kovac, a obtinut o victorie clara in fata lui Nurnberg. Cel mai prolific atacant al bavarezilor din ultimii ani, Robert Lewandowski si-a trecut in cont o dubla. Polonezul a marcat mai intai in minutul 9, apoi si in minutul 27.

Dupa pauza, legenda bavarezilor Franck Ribery, a eliminat orice incertitudine in privinta echipei victorioase, dupa ce a marcat pentru 3 la 0.

Dupa 14 etape, Bayern Munchen se afla pe locul 2, in timp ce Nurnberg ratacesc prin coada clasamentului. Intre timp Borussia Dortmund isi continua parcursul de poveste. Galben-negrii s-au impus cu scorul de 2 la 1 in derby-ul de Nord, contra lui Schalke.

Astfel, Borussia Dortmund continua sa conduca in clasamentul campionatului german cu 36 de puncte la activ, cu 9 mai multe decat rivala Bayern Munchen.