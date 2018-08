Bayern Munchen este pregatita pentru noul sezon. Bavarezii au trecut in cadrul unui amical de o echipa din liga a doua germana, chiar daca s-au vazut condusi - VIDEO

Bayern Munchen a trecut aseara in cadrul unui amical de SV Hamburg, echipa din Bundesliga 2, scor 4 la 1. Chiar si asa, bavarezii au fost cei care s-au vazut condusi. Gazdele au deblocat tabela de marcaj in minutul 25, insa campioana Germaniei a revenit imediat.

Wagner a punctat de doua ori in 10 minute. Spectacolul ofensiv al bavarezilor a continuat si in partea secunda, cand Muller a stralucit. Atacantul de 28 de ani si-a trecut si el in cont o dubla. S-a incheiat 4 la 1, iar Bayern Munchen va debuta in noul sezon din Bundesliga pe 24 august contra celor de la Hoffenheim.