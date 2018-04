Bayern Munchen s-a calificat in finala Cupei Germaniei, dupa o victorie lejera contra celor de la Bayer Leverkusen - VIDEO

Bayern Munchen s-a calificat in finala Cupei Germaniei, dupa o victorie lejera, scor 6 la 2, contra celor de la Bayer Leverkusen. Bavarezii au inceput in forta, iar in minutul 9 conduceau deja cu 2 la 0. Lewandowski a reusit dubla.

Gazdele au redus imediat din diferenta, insa bavarezii au dat lovitura in partea secunda. Muller a semnat un hat-trick.

Pentru oaspeti a mai inscris Alcantara. S-a incheiat 6 la 2, iar Bayern Munchen se califica in finala Cupei Germaniei. In ultimul act, bavarezii vor intalni castigatoarea duelului dintre Shalke si Frankfurt.