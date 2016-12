Bayern Munchen se avanta spre un nou titlu in Germania. Trupa lui Carlo Ancelotti s-a distrat cu Leipzig si este lider autoritar in Bundesliga - VIDEO

Pe Allianz Arena, gazdele au inceput in forta si au deschis scorul dupa doar 17 minute. Bavarezii nu s-au oprit dupa golul inscris au continuat asediul la poarta oaspetilor. Xabi Alonso a dublat avantajul echipei sale, dupa o greseala a defensivei celor de la Leipzig.

In minutul 30 oaspetii au ramas in 10 oameni dupa ce Forsberg a vazut cartonasul rosu pentru un fault dur. Bayern a profitat din plin de avantajul numeric si a mai inscris o data pe finalul reprizei. Lewandowski a executat exemplar lovitura de la 11 metri. S-a incheiat 3 la 0, iar bavarezii au devenit lideri autoritari in Bundesliga cu 39 de puncte. Tot ieri FC Koln si Bayer Leverkusen au remizat, scor 1 la 1. Gazdele au marcat spectaculos si au condus in minutul 21.

Leverkusen a egalat inca in prima repriza gratie reusitei lui Wendell. Dupa 16 etape, FC Koln ocupa pozitia a saptea, in timp ce Bayern Leverkusen e pe locul 9.