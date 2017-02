Belarus - Romania, 3-2, in meciul de Cupa Davis. Ungur a cedat in trei seturi cu Gerasimov

Adrian Ungur a cedat si in setul trei in faţa adversarului sau. Gerasimov a castigat cu 6-4 al treilea set si Belarus va juca impotriva Portugaliei pentru accederea in barajul de promovare in Grupa Mondiala.

Noi vom intalni Israelul. Gerasimov a facut un meci bun si in setul secund, pe care si l-a adjudecat cu 6-4.

Primul set dintre Gerasimov si Adrian Ungur s-a decis in tie-break. Romanul a cedat cu 6-7 (5-7) dupa 56 de minute de joc.