Belarus s-a calificat, pentru prima data in istorie, in finala turneului Fed Cup. Echipa va da piept cu reprezentativa Statelor Unite - VIDEO

Desi a jucat fara vedeta Victoria Azarenka, tenismena care si-a luat o pauza dupa ce a nascut un copil, echipa din Belarus a reusit sa produca marea surpriza. Dupa prima zi de concurs, in duelul cu Elvetia, scorul a fost de 1 la 1. Ieri, Aliaksandra Sasnovich a invins-o pe Timea Bacsinszky, scor 6 la 2 si 7 la 6, iar apoi Aryna Sabalenka a smuls, in trei seturi, victoria in fata Viktoriei Golubic, scor 6 la 3, 2 la 6 si 6 la 4.



Belarus a obtinut, astfel, calificarea multasteptata, iar ultimul meci al zilei, cel de la dublu, nu a mai contat. Belarus va evolua, in premiera, in finala turneului Fed Cup. Acolo, insa, va avea un adversar extrem de puternic – nationala Statelor Unite. Americancele au patruns in ultimul act dupa victoria dramatica in fata Cehiei, scor 3 la 2, la general. Calificarea s-a decis in meciul de dublu.

Nationala Statelor Unite este cea mai titrata in istoria turneului Fed Cup, cu 17 trofee in palmares. Finala cu Belarus este programata pentru 11 si 12 noiembrie.