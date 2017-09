Belgia a reusit scorul serii in preliminariile Campionatul Mondial 2018. Thomas Meunier s-a dezlantuit in meciul cu Gibraltar - VIDEO

Thomas Meunier s-a dezlantuit in meciul cu Gibraltar si a contribuit direct la 6 goluri ale Belgiei. Oaspetii n-au contat in partida de aseara, iar Lukaku a reusit si el un hat-trick.

Golul serii a fost reusit de Witsel. Belgianul a invins portarul oaspetilor cu o executie din foarfeca.

Belgianul nu s-a bucurat insa prea mult. A vazut cartonasul rosu inca in prima repriza. Si Gibraltar a incheiat meciul in 10 oameni. 9 la 0, iar Belgia este pe primul loc in grupa H, cu 19 puncte acumulate.