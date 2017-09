Belgia, prima echipa calificata la Campionatul Mondial 2018 din Rusia: a trecut la limita de Grecia - VIDEO

Belgia s-a impus cu 2 la 1 in fata Greciei si s-a calificat la Campionatul Mondial din 2018. Toate golurile s-au marcat in doar 4 minute. Vertonghen a deblocat tabela de marcaj, insa imediat grecii au egalat prin Zeca. Golul calificarii a fost semnat de Lukaku.

Tot ieri, Franta a remizat rusinos, pe teren propriu, cu nationala Luxemburgului, scor 0 la 0. Oaspetii au fost foarte aproape sa smulga victoria. Bara i-a salvat pe francezi.

Este cel mai bun rezultat pentru Luxemburg in meciurile directe cu Franta din 1914. Tot ieri, Olanda a trecut cu 3 la 1 de Bulgaria si lupta in continuare pentru locul de baraj. Dubla lui Propper si reusita lui Robben le mai dau sperante olandezilor la calificare.

Olanda este pe locul 3 in grupa A, la 3 puncte in spatele suedezilor, care sunt pe 2. Lider in grupa este Franta cu 17 puncte acumulate dupa 8 meciuri.