Benoit Paire s-a dovedit a fi o nuca prea tare pentru Radu Albot. Tenismanul moldovean a pierdut meciul cu francezul, scor 2 la 6 - VIDEO

Meciul a durat o ora si 11 minute. Paire, numarul 39 mondial, a dominat si a facut de 4 ori break in fata lui Albot, tenisman clasat pe locul 83 in topul ATP. Invins in optimile turneului din Maroc, sportivul moldovean se va consola cu un premiu de 8 mii 230 de euro. A fost al doilea meci dintre Albot si Paire, dupa cel de anul trecut, de la Roland Garros. Atunci francezul se impunea in 5 seturi.