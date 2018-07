Benzema e ca si plecat de la Real Madrid! Surpriza uriasa: cu cine semneaza

Francezul a lasat de inteles inca din urma cu cateva saptamani ca va parasi Real in aceasta vara. Astazi a aparut informatia ca AC Milan e la un pas de a se intelge cu el. Antrenorul Gattuso ar fi avut o discutie personala cu starul francez pentru a-i transmite planurile pentru noul sezon. Benzema si-a dat acordul sa joace pe San Siro, unde ar urma sa aiba acelasi salariu ca la Real, 9 milioane de euro pe sezon.

Milan pare sa fi depasit criza financiara care i-a pus in pericol campania de transferuri. Clubul a scapat inclusiv de interdictia de a juca in Europa in urma verdictului definitiv pronuntat ieri de TAS.

Benzema, 30 de ani, a ajuns la Real acum 9 ani, de la Lyon. In 413 meciuri pentru Madrid a marcat 192 de goluri si a castigat cele mai importante trofee din fotbalul de club.