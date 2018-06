Blestemul campioanelor mondiale! Coincidenta incredibila descoperita dupa eliminarea Germaniei: Franta, Italia si Spania au patit la fel

Invinsa cu 2-0 de Coreea de Sud, Germania lui Joachim Low a incheiat grupa pe ultimul loc si a provocat o avalansa de reactii.



Eliminarea Germaniei a confirmat insa un "blestem" despre care microbistii au inceput sa vorbeasca tot mai des dupa ultimul Mondial. Acesta consta in faptul ca patru dintre ultimele cinci castigatoare ale titlului mondial au fost eliminare la urmatorul turneu final inca din grupe.

In 2002, Franta, detinatoare a trofeului, a fost eliminata in faza grupelor. La fel s-a intamplat in 2010, cand Italia, castigatoarea din 2006, a facut un turneu final foarte slab. A urmat apoi randul Spaniei, castigatoare in 2010 si eliminata din grupe in 2014.

Singura nationala care a scapat a fost Brazilia, care a castigat titlul mondial in 2002 si a jucat sferturi in 2006.