Bogdan Vasile a semnat pentru Zimbru Chisinau. Mijlocasul roman va purta tricoul cu numarul 73 - VIDEO

Bogdan VASILE, MIJLOCAS ZIMBRU “Baietii m-au primit foarte bine, colectivul chiar nu ma asteptat sa fie asa de apropiat unul fata de celalalt, ma refer la jucatori. Sunt bucuros ca sunt aici.”

Pana la Zimbru, Bogdan Vasile a mai evoluat pentru liderul Ligii 1, FC Viitorul. Mijlocasul de 22 de ani a mai jucat in cariera sa pentru echipa a doua a celor de la Steaua, dar si la FC Voluntari. El are disputate 14 meciuri la nationala Romaniei de juniori. Zimbru Chisinau ocupa locul 5 in Campionatul Moldovei.