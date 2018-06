Bolidul de 200.000 de euro al Simonei Halep. Cu ce masina unica se plimba - VIDEO

Simona a revenit la Bucuresti cu trofeul Roland Garros, dar si cu o masina unica.

Halep se plimba prin Bucuresti la volanul unui AMG GT R Coupe, model unic in Romania. Masina costa 200.000 de euro si poate atinge 100 km/h in doar 3,2 secunde. Bolidul are o viteza de top de 315 km/h si un rezervor de 66 litri, pe benzina.

Simona a primit in fiecare an cate o masina noua din partea sponsorului ei. Ea a condus un AMG SL63 si un AMG C 63 S Cabriolet pana acum.

Simona a fost prezenta la echipa de hochei feminin pe care o sponsorizeaza la patinoarul lui Tiriac.