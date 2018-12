Bomba momentului in fotbalul Mondial: Hazard semneaza cu Real Madrid!!! Ce suma gigantica plateste Madridul

Partile s-au inteles pentru un transfer urias in 2019! Chelsea cere 170 de milioane in schimbul belgianului, suma care n-o sperie pe Real. Florentino Perez va incerca sa-l includa si pe Kovacic in afacere, sustine sursa citata. Acum, croatul e imprumutat pe Stamford Bridge si a facut meciuri consistente sub comanda lui Sarri, astfel ca Chelsea e si ea deschisa pentru scenariul avansat de la Madrid.

Transferul lui Hazard la Real Madrid ar urma sa se faca in vara lui 2019!

Eden Hazard, 27 de ani, e o tinta mai veche pentru Real, care l-a cautat si inainte sa ajunga la Chelsea. Atunci la Lille, Hazard n-a mai vrut sa astepte ca interesul sa devina oferta clara si a plecat in Premier League.