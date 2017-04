Borussia Dortmund a castigat meciul de pe terenul rivalei Bayern Munchen, scor 3 la 2, si s-a calificat in finala cupei pentru al patrulea an la rand - VIDEO

Reus a dat startul nebuniei pe Allianz Arena, reusins sa marcheze in minutul 19. Bayern Munchen a revenit in forta. Javi Martinez a egalat scorul dupa un corner, iar Hummels, fostul jucator al echipei din Dortmund, i-a adus in avantaj pe bavarezi.

Dupa pauza, insa, Bayern a fost de nerecunoscut. Oaspetii au jucat mai bine, iar Dembele a fost decisiv. Francezul i-a pasat lui Aubameyang pentru 2 la 2, iar apoi a marcat golul victoriei.

Borussia Dortmund a trecut de marea rivala si va juca in finala Cupei Germaniei, pentru al patrulea an la rand. In precedentele 3 finale, echipa a suferit infrangeri. Dortmund va intalni formatia Eintracht Frankfurt, in ultimul act, pe 27 mai, la Berlin.