Borussia Dortmund este la a patra victorie consecutiva, in Campionatul Germaniei. Lidera clasamentului a invins-o pe Freiburg cu 2 la 0 - VIDEO

Borussia Dortmund este hotarata sa readuca acasa trofeul suprem din Bundesliga, in acest sezon. Ieri, echipa antrenata de Lucien Favre a dat piept cu Freiburg si nu a avut o misiune usoara. Gazdele au deschis scorul abia pe finalul primei reprize. Sancho a fost faultat in careul advers, iar arbitrul a dictat penalty, pe care l-a transformat Marco Reus.

Dupa pauza, Borussia Dortmund a avut cateva ocazii de a-si dubla avantajul si a reusit sa o faca in prelungiri. A inscris Paco Alcacer.





Este al 10-lea gol in campionat, pentru Paco. Borussia Dortmund ramane neinvinsa in Bundesliga si conduce in clasament, cu 33 de puncte. Rivala Bayern Munchen este la 9 puncte in spate. Tot ieri, bavarezii au trecut, in deplasare, de Werder Bremen, cu 2 la 1. Gnabry a marcat golurile campioanei.