Boston intra in careul de asi NBA. Isaiah Thomas a avut din nou o prestatie superba, cu 29 de puncte si 12 pase decisive - VIDEO

Boston Celtics a jucat acasa ultimul meci al seriei din sferturi contra celor de la Washington Wizards. Isaiah Thomas a avut din nou o prestatie superba, cu 29 de puncte si 12 pase decisive, si a condus echipa intr-o seara exceptionala. Washington a dominat repriza secunda, dar Celtics a fost mai puternica, in restul partidei si s-a impus la final cu 115 la 105.

Boston va juca in semifinalele NBA impotriva campioanei in exercitiu, Cleveland Cavaliers. Intre timp, in cealalta semifinala, seria a fost deschisa cu victoria echipei Golden State in fata celor de la San Antonio, scor 113 la 111.