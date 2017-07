Boxe date la maxim si mii de decibeli in aer la prima intalnire auto-sound din Moldova. Zeci de amatori si-au etalat bijuteriile zgomotoase in parcarea unui mall din capitala - VIDEO

Muzica tare a fost la ea acasa la prima adunare a amatorilor de auto-sound din Moldova. 8 participanti si-au etalat masinile modificate dupa propriul plac. Boxe, subwoofere, amplificatoare, dar si acumulatoare. Totul pentru a avea un sunet cat mai puternic in masina.

Anatol CIOBANU, PARTICIPANT "Mergand prin oras cu muzica tare, de la oamenii din jur vad doar gesticulatii cu degetul."

Alexandru ION, PARTICIPANT "Eram student si atunci n-am avut posibilitatea. Dar s-a inceput totul de la mic, la mare si iata la ce am ajuns."

Proprietarii sunt gata sa dea sume impunatoare pentru hobby-ul lor.



"Proiectul asta m-a costat peste 6 mii de euro. In afara de masina, tot ce am investit in ea."

"A costat destul de mult. In jur de 1500 de euro."

Unii participanti si-au instalat si tunuri cu bas, de la care parca iti explodeaza timpanele.

Pasiunea insa nu este de fiecare data impartasita si de cei din jur.

"Sotia urca in masina si-mi spune sa opresc basurile. Imi zice ca i se umfle parul in cap."

"Vecinii mi-au spus odata ca daca ma mai aud, imi strica masina si eu prin ograda nu prea umblu cu muzica, doar prin oras. Unde ne ducem, de acolo ne alunga. Ne spun, "Baieti, mergeti in alta parte si faceti-va cumetriile ca noi aici ne odihnim."

"Sunetul muzicii din maşinile noastre este mai puternic decât la orice nuntă din oraş."

Organizatorul evenimentului este un tanar din capitala, care s-a inspirat din celebrul film Taxi pentru a-si modifica masina.

Dmitrii TUREAK, ORGANIZATOR "A fost un vis din copilărie, pe care mi l-am îndeplinit abia acum. Maşina a devenit foarte populară şi voi participa cu ea la cele mai importante evenimente din oraş. Împreuna vom face Chişinăul mai zgomotos."

Pe viitor, tanarul isi doreste sa organizeze o competitie de auto-sound in Republica Moldova. Urmatoarea intalnire a iubitorilor de Car Audio se va desfasura in septembrie.