Boxer rus cu origini moldovenesti, victorios la Las Vegas. Dmitrii Bivol si-a facut KO adversarul si si-a aparat titlul de campion mondial interimar in versiunea WBA la categoria semigrea - VIDEO

Dmitrii Bivol si-a aparat titlul de campion mondial interimar in versiunea WBA la categoria semigrea. Luptatorul rus cu origini moldovenesti l-a invins prin KO pe adversarul sau Cedric Agnew in runda a patra. Americanul nu a mai putut continua lupta din cauza medicale. Bivol si-a trimis adversarul la podea inca in prima runda.

Dupa victoria spectaculoasa, Dmitrii Bivol a fost ovationat in presa internationala, fiind numit viitorul boxului. In varsta de 26 de ani, boxerul rus are doar victorii in cele 11 lupte disputate. Tatal lui Dmitrii Bivol este originar din Republica Moldova.