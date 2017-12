Boxerii moldoveni - in cautarea succesului. Echipa din Grimancauti e cu gandul la JO din Tokyo, din anul 2020. Antrenorul acesteia sustine ca sportivii nostri au un potential imens si pot scrie istorie - VIDEO

Boxerii nostri sunt in cautarea succesului, dupa ce in 2016, in premiera, niciun pugilist moldovean nu s-a calificat la Olimpiada. In acest an, cu medalii de la turnee internationale au revenit, printre altii, Alexei Zavatin, Dorin Bucsa, Dumitru Galagot si Mihail Cvasiuc. Antrenorul emerit, Petru Caduc, care conduce scoala de box din Grimancauti, spune ca in anul 2018 sportivii moldoveni nu trebuie sa scada ritmul pentru a avea sanse sa ajunga la urmatoarea editie a Jocurilor Olimpice.

Petru CADUC, ANTRENOR: “Vedem inca la ce avem de lucrat, in plan tehnico-tactic. Acum, avem o echipa foarte puternica. Noi meritam sa avem 2-3 participanti la Jocurile Olimpice. Poate si o medalie.”

Cea mai mare performanta a anului 2017 a fost medalia de bronz cucerita de Vasile Belous, la Campionatul European.

Vasile BELOUS, BOXER: “Orice medalie e dificil de obtinut. Mi-am pus drept obiectiv sa ma califica la Jocurile Olimpice, sa evoluez cat mai bine acolo. ”

In istoria Jocurilor Olimpice, Moldova a cucerit doua medalii de bronz, la proba de box, prin Veaceslav Gojan, in 2008, si Vitalie Grusac, in anul 2000.