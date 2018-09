Boxerul englez Callum Smith a cucerit centura de campion mondial, in versiunea WBA. In meciul decisiv, l-a trimis in knock-out pe conationalul sau cu mai multa experienta, George Groves - VIDEO

Callum Smith l-a doborat pe George Groves, in runda a 7-a. Cei 3 frati ai lui Smith, si ei boxeri profesionisti, au iesit in ring pentru a se bucura de triumf. Boxerii au inceput cu prudenta duelul desfasurat in Arabia Saudita, schimband jaburi. Apoi, insa, Smith a inceput sa castige in viteza si l-a zguduit pe Groves cu cateva lovituri dure.

Groves si-a revenit in rundele 5 si 6, in a 7-a insa Smith s-a revansat. L-a prins in colt pe adversar si nu i-a mai dat nici o sansa. Callum Smith a obtinut a 25-a victorie la rand in cariera profesionista, dintre care 18 au fost prin knock-out. Englezul a cucerit centura de campion mondial, versiunea WBA, in categoria de greutate supermijlocie.