Boxerul rus cu origini moldovenesti ramane neinvins. Dmitrii Bivol l-a facut Knock-out, la New York, pe Sullivan Barrera - VIDEO

Dmitrii Bivol si-a aparat centura de campion mondial in categoria semigrea, dupa versiunea WBA. Boxerul rus cu origini moldovenesti l-a invins in aceasta dimineata pe Sullivan Barrera. Dupa o lupta lunga de 12 runde, Bivol a reusit intr-un final sa-l trimita la podea pe columbian, dupa o serie de lovituri naucitoare.

Dmitrii BIVOL, BOXER: "Simt ca am totul pentru a fi unul dintre cei mai buni. Mai am mult de lucrat, in fiecare zi si nu trebuie sa ma opresc. Sunt inca multi adversari cu care nu m-am luptat si doar ringul poate arata cine e mai bun. Sper ca acest lucru sa se intample in curand. Nu vreau sa vorbesc in vant."

A fost a doua aparare a centurii pentru Dmitrii Bivol. Boxerul de 27 de ani are doar victorii in cele 13 lupte disputate pana acum la profesionisti.