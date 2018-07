Brazilia a mai facut un pas spre al 6-lea titlu mondial. Selecao a invins-o pe Mexic cu 2 la 0 si s-a calificat in sferturi - VIDEO

Mexic, echipa care a produs una dintre surprizele mondialului, reusind sa bata Germania, in grupe, a inceput mai bine meciul de la Samara, insa apoi Brazilia si-a gasit ritmul de joc. Defensiva mexicana, in frunte cu portarul Ochoa, a rezistat pana in minutul 51, cand selecao a creat o combinatie superba, iar Willian i-a pasat lui Neymar pentru 1 la 0.

Neymar a avut din nou cazaturi teatrale si simulari, dar, pe final de meci, tot el a trimis mingea spre Firmino, usor deviata de portar, iar atacantul lui Liverpool a facut 2 la 0. Brazilia merge in sferturile Campionatului Mondial pentru a 7-a oara la rand.