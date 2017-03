Brazilia defileaza in preliminariile Cupei Mondiale. Selecao a castigat meciul cu Uruguay, in deplasare scor 4 la 1 - VIDEO

Paulinho a egalat scorul cu un sut splendid din afara careului, in minutul 19. Brazilienii s-au dezlantuit dupa pauza. Acelasi Paulinho a inscris pentru 2 la 1, profitand de o minge respinsa de portarul advers. Mai tarziu, Neymar si-a trecut si el numele pe tabela de marcaj cu o executie de exceptie.

In prelungiri, Paulinho a completat hat-trick-ul, primul in cariera sa profesionista. Brazilia s-a impus cu 4 la 1 si conduce detasat turneul preliminar sud-american al Cupei Mondiale, cu 30 de puncte. Uruguay ocupa locul secund, cu 23 de puncte la activ. Tot noaptea trecuta, Argentina s-a razbunat pe Chile pentru infrangerile in ultimele doua finale din Copa America. Formatia lui Edgardo Bauza a castigat meciul cu 1 la 0, pe terenul chilienilor, iar Messi a marcat golul, din penalty.

Argentina ocupa locul 3 in calificari, cu 22 de puncte. Intr-o alta partida, mijlocasul venezuelean, Romulo Otero, a inscris un gol superb cu un sut din lovitura libera de la aproape 40 de metri.

Venezuela a remizat cu Peru, scor 2 la 2. Inca un meci, dintre Columbia si Bolivia, s-a incheiat cu victoria gazdelor, 1 la 0. James Rodriguez a marcat golul. Columbienii se mentin pe pozitia a patra, in turneul preliminar.