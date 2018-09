Brazilia face show in amicale. A invins echipa din El Salvador cu un scor categoric de 5 la 0 - VIDEO

Brazilia si El Salvador au jucat amicalul intr-un oras din Statele Unite. Richarlison a fost faultat in careu, in minutul 3, iar Neymar a transformat penalty-ul. A fost golul cu numarul 58 pentru echipa nationala.

Neymar mai are doar 4 goluri pana la Ronaldo, insa liderul clasamentului all-time al marcatorilor Braziliei este Pele, cu 77 de reusite. Selecao a rezolvat soarta partidei in primele 30 de minute. Richarlison a inscris pentru 2 la 0... Iar Coutinho a marcat al treilea gol.

Dupa pauza, Richarlison a trimis din nou balonul in plasa portii, iar scorul final de 5 la 0 a fost stabilit de Marquinhos, dupa un corner. Neymar a dat 3 pase decisive in meciul cu El Salvador. In octombrie, Brazilia va juca amicale cu Arabia Saudita si Argentina.