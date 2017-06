Britanicii au batut gazda turneului, Polonia, scor 3 la 0, si s-au alaturat Spaniei, in careul de asi - VIDEO

Gray a deschis scorul, in minutul 6. Englezii aveau nevoie de o victorie in meciul cu Polonia pentru a-si asigura primul loc in grupa. Defensiva poloneza nu a avut sanse in fata atacurilor britanice. Dupa pauza, Murphy a inscris si el, la capatul unui contraatac. Pe final, Anglia a obtinut si un penalty, iar Baker a transformat lovitura. Echipa engleza a castigat cu 3 la 0 meciul si s-a calificat in semifinalele Campionatului European sub 21 de ani. Tot aseara, campioana en-titre, Suedia, a fost eliminata de la turneu. A pierdut in fata Slovaciei, scor 0 la 3.

Slovacii au ocupat locul secund in grupa A si pastreaza sanse la calificarea in careul de asi. Campionatul European de tineret continua astazi cu meciurile grupei B, Serbia – Spania si Macedonia – Portugalia.