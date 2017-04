Bucurie de nedescris la Brighton and Hove. Echipa locala a promovat in Premier League dupa aproape 35 de ani - VIDEO

Mii de suporteri au sarbatorit pe teren performanta istorica a echipei favorite, alaturi de fotbalisti, care au si filmat nebunia.

Jucatorii lui Brighton & Hove s-au distrat si la vestiare.

Brighton & Hove a promovat in Premier League, in care nu a mai evoluat de aproape 35 de ani. Performanta a devenit posibila dupa victoria de aseara in fata echipei Wigan, scor 2 la 1.

A fost nebunie in tribune, la golurile echipei favorite.

Casele de pariuri dau cota 1000 pe Brighton la castigarea titlului in Premier League, in sezonul urmator.