Bucurie fara margini. Fotbalistii celor de la Benfica Lisabona au sarbatorit cum se cuvine un nou titlu in Portugalia - VIDEO

Incurajat de toata echipa, un fotbalist de la Benfica s-a dat in spectacol, facand trucuri pe un scuter chiar in vestiar. Sarbatoarea in cistea celui de-al patrulea titlu consecutiv in Portugalia s-a transferat si in oras. Zeci de mii de suporteri au luat cu asalt strazile, iar cel mai spectaculos moment al celebrarii a fost sosirea echipei in centrul Lisabonei, fanii creand un show de sunet si culori unic.