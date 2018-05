Bucurie fara margini la meciul care a readus-o pe Cardiff City in Premier League

Fanii lui Cardiff City au innebunit la fluierul final al meciului contra celor de la Reading, incheiat la egalitate, scor 0 la 0, si au intrat pe teren pentru a sarbatori revenirea in Premier League. Galezii vor juca din nou in esalonul de elita al Angliei dupa o pauza de 4 ani. Cardiff City va termina sezonul in Championship pe locul 2, dupa Wolverhampton.