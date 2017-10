Bucurie fara margini. Nationala Angliei si-a adjudecat titlul mondial la juniori sub 17 ani, dupa o finala nebuna cu Spania - VIDEO

Anglia a castigat Campionatul Mondial sub 17 ani, dupa ce a trecut in finala de Spania, scor 5 la 2. Chiar si asa, englezii au avut probleme mari in debutul partidei. Spania conducea cu 2 la 0 dupa jumatate de ora de joc. Gomez a reusit dubla.

Pana la pauza, Anglia a redus din diferenta, ca in partea secunda sa dea lovitura. Englezii au mai inscris de 4 ori si si-au garantat titlul mondial. In acest an, Anglia a castigat si mondialul de juniori sub 20 de ani.