Bun la fotbal, dar nu si la darts. Legendarul mijlocas Frank Lampard a lasat mingea de fotbal si s-a dus la Campionatul Mondial de Darts de la Londra - VIDEO

Frank Lampard este cunoscut pentru precizia si finetea sa in fotbal. Englezul insa nu e tot atat de bun si la darts. Fostul mijlocas nu s-a descurcat prea bine, in schimb s-a amuzat copios alaturi de adversarul sau. Frank Lampard a evoluat din 2014 in Statele Unite ale Americii pentru New York City.

In cariera sa acesta a castigat 3 titluri de Premier League si o data Liga Campionilor.