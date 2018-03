Ca sa joci bine trebuie sa mananci bine. Vorbim despre fotbalisti pentru care alimentatia este importanta, ca sa fie in forma pe teren. De jucatorii echipei Zimbru, are grija un bucatar- sef care este foarte atent la produsele din farfuria lor - VIDEO

Fotbalistii echipei Zimbru muncesc din greu la antrenamente, fiind cu gandul la noul sezon. Dar eforturile nu ar fi posibile fara un regim alimentar strict. Sportivii iau masa de 3 ori pe zi. Le gateste o echipa de bucatari, condusa de Elena Gosteva.

“Astazi, la pranz, ei au fileu la gratar. Avem supe frumoase. Este supa de post.”

Elena GOSTEVA, BUCATAR SEF: “Trebuie sa luam in calcul specificul alimentatiei fotbalistilor. Un fotbalist trebuie sa consume calorii, sa fie gustos. Noi lucram pentru ca lor sa le placa.”

Elena Gosteva activeaza in domeniul gastronomic mai bine de 30 de ani, fiind, in trecut, sefa la un punct de Alimentatie Publica. In ultimii 14 ani, ea are grija de ce mananca fotbalistii de la Zimbru Chisinau, iar toate meniurile le stabileste, din timp, impreuna cu medicul echipei.

Elena GOSTEVA, BUCATAR SEF: “Nu se permite sa ii dai ceva tare prajit, asa ca ei au mai multe feluri de mancare pregatite la gratar. Nu li se permit supe grase. Felul intai trebuie sa fie usor, felul doi de asemenea. Astfel, le dam spaghetti, cascaval. Prajituri trebuie sa fie, neaparat, dar sa fie fara crema.”

Recent, baietii de la Zimbru au fost vizitati de un dietolog din Romania, care le-a tinut o lectie. Jucatorii spun ca au insusit lectia. Ei adora borsul rosu, soleanka, pastele si carnea de pui, iar cu dulciurile sunt mai atenti.

Victor BOGACIUC, FUNDAS ZIMBRU: “Inainte de meci, de exemplu, nu este bine sa mancam ciocolata dulce, fiindca da energie doar pentru 30 de minute, apoi ne pierdem toata energia. Este mai buna ciocolata neagra.”

Cat despre alcool...

Alexandru STARIS, FUNDAS ZIMBRU: “Dupa antrenament, o data pe saptamana sau de doua ori, maxim, putem servi un pahar de vin rosu. Cand suntem in vacanta, putem servi o bere, dar nu e de dorit.”

Antrenorul Marius Codescu, care a lucrat in staff-ul tehnic al clubului Viitorul Constanta, este si el atent la alimentatia fotbalistilor.

Marius CODESCU, ANTRENOR ZIMBRU: “La Viitorul, din start, s-a tinut cont de acest aspect, pentru ca Hagi spune ca alimentatia si odihna sunt cele 2 elemente principale pentru ca organismul sa fie pregatit pentru efort. Este exact ca si combustibilul si uleiul pentru masina. ”

Bucatarul-sef al echipei Zimbru spune ca, de cand lucreaza la club, a indragit fotbalul. Sportul a devenit o parte a familiei sale.

Elena GOSTEVA, BUCATAR SEF: “Fiul juca de la 5 ani. A mers la Zimbru. Sotul practica gimnastica, a fost campionul URSS.”

Fotbalistii echipei Zimbru isi vor testa fortele in noul sezon, care incepe pe 1 aprilie.