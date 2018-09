Cad favoritii, la US Open. Roger Federer si Maria Sharapova au fost eliminati de la turneu - VIDEO

Roger Federer, numarul 2 in topul ATP, a inceput in forta meciul si a castigat primul set cu 6 la 3. Australianul John Millman, numarul 55 mondial, si-a aratat coltii, apoi, si a luat setul secund, scor 7 la 5. A fost inceputul unei surprize de proportii. Millman a jucat cot la cot cu titanul tenisului si a dus pana la tiebreak seturile 3 si 4. S-a impus in ambele si l-a eliminat pe Federer, cvintuplul campion de la US Open.

Millman va da piept, in sferturi, cu Novak Djokovic. Tenismanul sarb l-a invins pe portughezul Joao Sousa, scor 6 la 3, 6 la 4 si 6 la 3. Pe tabloul feminin, noaptea trecuta, s-a produs o alta surpriza. Rusoaica Maria Sharapova a cedat in fata tenismenei spaniole Carla Suarez Navarro, scor 4 la 6 si 3 la 6.

Suarez Navarro o va intalni pe americanca Madison Keys, in sferturi. Campionii de la US Open, la simplu masculin si feminin, vor incasa cate 3 milioane 800 de mii de dolari.