Cagliari a zdrobit-o pe Chievo cu scorul de 4 la 0. Moldoveanul Artur Ionita a centrat la gura portii - VIDEO

Cagliari a facut un meci fabulos in fata gruparii Chievo. In prima repriza, gazdele si-au creat numeroase ocazii la poarta adversa si au trimis 7 suturi pe cadrul portii. Dupa doar 15 minute, scorul era deja de 2 la 0, Boriello si Sau marcand cate un gol. Pe finalul reprizei, moldoveanul Artur Ionita a centrat la gura portii, goalkeeper-ul advers a respins balonul, iar Joao Pedro a inscris.

Acelasi Joao Pedro avea sa marcheze si in minutul 90. Cagliari a castigat cu 4 la 0 duelul cu gruparea Chievo. Dupa acest succes, echipa lui Artur Ionita ocupa locul 13 in liga italiana. Lidera competitiei, Juventus, nu a avut emotii in meciul cu Pescara. Batrana Doamna s-a impus cu 2 la 0, gratie golurilor lui Higuain.

Sunt deja 8 puncte intre Juventus si urmaritoarea AS Roma. Capitolinii au pasit stramb – au remizat cu Atalanta, scor 1 la 1.

Mai sunt 6 etape, pana la finalul editiei actuale a Campionatului Italiei.