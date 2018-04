Cagliari, infranta din nou. Echipa lui Ionita a cedat in fata celor de la Inter - VIDEO

Prezent pe teren pe tot parcursul meciului, Artur Ionita nu si-a putut ajuta echipa sa evite infrangerea.

Cagliari, gruparea mijlocasului moldovean, a cedat cu 0 la 4 in fata celor de la Inter.

Gazdele au iesit in avantaj inca in minutul 3. Inter si-a consolidat victoria in partea secunda. Mai intai Icardi a marcat golul cu numarul 25 in campionat

Ca mai apoi atacantul argentinian sa paseze decisiv la golul de 3 la 0.

Scorul final de 4 la 0 a fost stabilit de Perisic.

Cu 63 de puncte, Inter ocupa locul 3 in Seria A. Cagliari se claseaza pe pozitia a 14-a, avand 32 de puncte dupa 33 de etape.