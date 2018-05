Cagliari, echipa la care joaca moldoveanul Artur Ionita risca sa retrogradeze din esalonul superior din Italia. Formatia a pierdut meciul cu AS Roma si ocupa locul 18 in clasament - VIDEO

Cagliari a pierdut cu 0 la 1 meciul de acasa cu AS Roma. Cengiz Under a marcat golul. Dupa acest esec, in clasamentul campionatului, echipa lui Artur Ionita a cazut in zona retrogradarii, pe locul 18, din totalul de 20 de formatii.

Cagliari va avea un final incendiar de sezon – va juca cu Fiorentina si Atalanta in ultimele doua etape. Intre timp, lupta pentru titlu este, practic, incheiata. Napoli a remizat, pe teren propriu, cu Torino, scor 2 la 2. La golul lui Mertens, oaspetii au raspuns prin reusita lui Baselli.

Apoi, Hamsik a inscris si a readus-o in avantaj pe Napoli.

Gazdele au scapat, insa, victoria. De Silvestri a egalat scorul, iar Napoli ramane la 6 puncte in spatele liderei Juventus. Batrana Doamna va deveni campioana daca va obtine un punct in ultimele doua meciuri din Serie A.