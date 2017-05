Cagliari, echipa lui Artur Ionita, a invins dramatic formatia AC Milan. Sutul in forta a moldoveanului a zguduit transversala portii lui Donnarumma fiind aproape de a inscrie - VIDEO

Sutul in forta a lui Ionita a zguduit transversala portii lui Donnarumma, mijlocasul moldovean fiind aproape de a inscrie inca in debutul partidei. Cagliari a continuat asediul, iar in minutul 17, Joao Pedro a deschis scorul.



In minutul 61, Artur Ionita l-a faultat in careu pe Paletta, iar arbitrul a dictate penalty. Bacca putea sa egaleze, insa nu l-a putut invinge din penalty pe Luca Crosta, portarul de 19 ani al celor de la Cagliari, care a jucat primul sau meci in Seria A. In minutul 72, AC Milan a beneficiat de un nou penalty, iar Lapadula a inscris. 3 minute mai tarziu, milanezii au ramas in 10 oameni, dupa ce Paletta a vazut al doilea cartonas galben. Soarta partidei s-a decis in prelungirile partidei. In inferioritate numerica, AC Milan a primit gol la ultima faza a meciului.

A fost prima victorie pentru Cagliari in fata milanezilor din 1998. Totodata, a fost si ultimul meci pe Stadio Sant’Elia, arena celor de la Cagliari, stadionul urmand sa fie demolat in aceasta vara. Echipa lui Artur Ionita a incheiat pe locul 11 in Seria A.