Cagliari - la prima victorie in 6 etape. Echipa lui Artur Ionita a invins-o pe Crotone, iar AS Roma a batut-o pe Inter - VIDEO

Crotone a primit vizita celor de la Cagliari. Gazdele au iesit in avantaj deja in minutul 10, gratie golului marcat de romanul Adrian Stoian. Oaspetii, cu moldoveanul Artur Ionita au atacat mai rar, dar mai eficient. Joao Pedro a egalat scorul, iar Borriello, intrat pe parcursul reprize secunde, a inscris pentru 2 la 1.

Astfel, dupa 5 etape fara victorii, Cagliari a castigat un meci si a urcat pe locul 12 in Campionatul Italiei. Tot aseara, in cel mai asteptat duel al etapei, Inter a cedat, acasa, in fata gruparii AS Roma, scor 1 la 3. Eroul a fost Nainggolan, autor a doua goluri fabuloase.

Icardi a redus din diferenta, insa, pe final, oaspetii au obtinut un penalty, pe care l-a transformat Perotti. AS Roma ramane pe locul secund in Italia, cu 59 de puncte, fiind la 7 puncte in spatele liderei Juventus. In acelasi timp, Inter Milano e abia pe pozitia a 6-a.