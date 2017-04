Cagliari ramane pe locul 13 in Italia dupa partida cu Torino. Artur Ionita a obtinut un penalty in meciul echipei sale - VIDEO

Borriello a transformat penalty-ul, obtinut de Artur Ionita, care a fost faultat in careul advers. Nu a fost, insa, ziua echipei Cagliari. Oaspetii de la Torino au marcat prin Ljajic, Belotti si Acquah.

Cagliari a inscris, in prelungiri, dar a pierdut meciul, scor 2 la 3. Echipa moldoveanului Artur Ionita se afla pe locul 13 in Serie A. Tot aseara, Lazio, cu fundasul roman Stefan Radu titular, a primit vizita gruparii Napoli, la care Vlad Chiriches a fost doar rezerva. Oaspetii au obtinut o victorie categorica, scor 3 la 0. Callejon a marcat un gol, iar Insigne a reusit dubla.

Napoli ocupa locul 3 in campionat, cu 67 de puncte. AS Roma are cu 4 puncte mai mult, dupa victoria de pe terenul echipei Bologna, scor 3 la 0.

AS Roma este la 6 puncte in spatele liderei, Juventus Torino.