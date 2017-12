Calancea si coechipierii, la a doua victorie pe noul stadion. CS U Craiova a invins-o pe Viitorul Constanta - VIDEO

Viitorul a marcat, totusi, pana la pauza, prin Tucudean.

In minutul 56, Tiru a atins balonul cu mana in careu, iar arbitrul i-a dat al doilea cartonas galben si l-a eliminat. Mitrita a transformat lovitura. In cateva momente, Bancu a marcat pentru 2 la 1.

Mai tarziu, acelasi Bancu a avut o incursiune spectaculoasa pe partea stanga si i-a pasat lui Barbut, care a stabilit scorul final. Cu a doua victorie in doua meciuri pe noul stadion Ion Oblemenco, CS U Craiova a urcat provizoriu pe locul secund, in campionat, cu 39 de puncte. FCSB are cu un punct mai putin, dar si un meci rezerva. Lidera in Romania este CFR Cluj, cu 46 de puncte.