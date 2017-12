Calca pe urmele tatalui sau, dar e decis sa si-l intreaca. Justin Kluivert a marcat un nou gol spectaculos pentru Ajax - VIDEO

Justin Kluivert a venit din banda stanga si a sutat formidabil la coltul lung. Golul a ajutat-o pe Ajax Amsterdam sa castige meciul cu Willem II, scor 3 la 1. Justin Kluivert, in varsta de 18 ani, este considerat un star in devenire, in fotbalul mondial.

El a inscris deja 6 goluri pentru Ajax, in acest sezon. Recent, a reusit o alta bijuterie de gol, intr-un meci din Cupa Olandei, cu formatia Twente. Justin este fiul legendarului Patrick Kluivert. Tatal sau este mereu atent la ceea ce face copilul sau pe teren.

Patrick KLUIVERT, FOTBALIST RETRAS: “Sunt foarte mandru de Justin. Obtine totul singur si deja urmeaza pasii tatalui sau. Eu incerc sa ii spun la ce mai are de lucrat si ce face bine.”

Patrick Kluivert a cucerit Liga Campionilor, cu Ajax, a evoluat si la cluburi precum AC Milan si FC Barcelona. In cariera sa, a marcat 250 de goluri.