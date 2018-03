Calificare cu emotii pentru Simona Halep. Romanca a ajuns in turul trei de la Miami, dupa un meci istovitor - VIDEO

Simona Halep s-a calificat in turul 3 de la Miami, dupa ce a invins-o in 3 seturi pe Oceane Dodin. Romanca a fost de nerecunoscut in primul act, pe care l-a cedat cu 3 la 6.

Ulterior, Halep a avut nevoie de interventia medicilor. Masajul si-a facut efectul, iar Halep a egalat la seturi. In decisiv, romanca a luptat eroic si s-a impus cu 7 la 5. Punctul zilei la Miami a fost oferit de Baghdatis si Donaldson. Tenismanii au oferit un schimb de mingi care a durat mai bine de 30 de secunde.