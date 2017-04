Nemtii fac scandal dupa prestatia arbitrilor. Real Madrid a umilit-o pe Bayern si merge in semifinalele Ligii Campionilor. Toate fazele meciului - VIDEO

Dupa victoria in tur, scor 2 la 1, Real a jucat, aseara, cu Bayern, pe Santiago Bernabeu. Bavarezii au obtinut un penalty, la inceputul reprizei secunde, iar Lewandowski l-a transformat. Gazdele au restabilit egalitatea in minutul 76, prin Cristiano Ronaldo, insa, la faza urmatoare, Sergio Ramos a deviat o minge in propria poarta. Mai tarziu, echipa germana a ramas in zece oameni. Vidal a primit al doilea cartonas galben pentru un fault. Meciul a ajuns in prelungiri. Aici, Cristiano Ronaldo a marcat 2 goluri, ambele, insa, din offside. Asensio a punctat si a stabilit scorul final de 4 la 2. Jucatorii si antrenorul lui Bayern Munchen au acuzat vehement arbitrajul, dupa meci.

Arturo VIDAL, MIJLOCAS BAYERN MUNCHEN: “ Aţi văzut ce s-a întâmplat pe teren ? A fost un jaf, a fost foarte urât. ”

Xabi ALONSO, MIJLOCAS BAYERN MUNCHEN: “Nu-mi place să vorbesc despre arbitri. Toţi au văzut deciziile. Asta e. ”

Carlo ANCELOTTI, ANTRENOR BAYERN MUNCHEN: “ Deciziile arbitrului ne-au lovit, e clar. Cred că, în sferturi, trebuie să fie ales un arbitru mai bun, mai calitativ. ”

Zinedine ZIDANE, ANTRENOR REAL MADRID: “În afară de cel de-al doilea cartonaş sau golurile din offside, cred că, cu acele 6 goluri pe care le-am marcat în 2 meciuri, am meritat să învingem. ”

Internautii au facut glume pe seama greselilor de arbitraj in meciul de ieri.

In semifinalele Ligii Campionilor merge si Atletico Madrid, care a remizat pe terenul formatiei Leicester City, scor 1 la 1. Saptamana trecuta, spaniolii s-au impus cu 1 la 0, in prima mansa.