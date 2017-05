Calificare de infarct pentru Istanbul Basaksehir. Echipa moldoveanului Alexandru Epureanu a acces in ultimul act al Cupei Turciei - VIDEO

Alexandru Epureanu va juca in finala Cupei Turciei. Formatia sa a invins la penalty-uri echipa Fenerbahce, dupa ce in timpul regulamentar a fost 2 la 2. Epureanu a executat cu sange rece penalty-ul, insa Basaksehir a avut nervii mai tari la seria loviturilor de departajare.

Echipa moldoveanului a deschis scorul pe finalul primei reprize prin Belozoglu. In partea secunda, Fenerbahce a egalat gratie reusitei lui Sow, insa Basaksehir a iesit din nou in avantaj cu 4 minute inainte de final. Bucuria oaspetilor a durat mai putin de un minut. Fenerbahce a egalat si a trimis partida in prelungiri.





In cele doua reprize suplimentare nu s-a marcat, iar Epureanu a primit un cartonas galben in minutul 120. In finala Cupei Turciei, Istanbul Basaksehir va intalni formatia Konyaspor. Capitanul nationalei Moldovei are un sezon de vis la gruparea din Turcia.

Basaksehir poate sa castige atat Cupa, cat si campionatul, unde este pe locul 2, la 2 puncte in spatele liderului Besiktas. Pana la finalul Campionatului Turciei au mai ramas 3 etape.