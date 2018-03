Calificare decisa in 3 minute. Juventus a acces in sferturile Champions League, dupa ce a revenit in meciul cu Tottenham - VIDEO

Juventus a acces in sferturile Ligii Campionilor, dupa ce s-a impus cu 2 la 1 in fata celor de la Tottenham. Englezii au deschis scorul in minutul 39, prin Son Heung-Min, facand un pas important spre calificare. Italienii au intors soarta partidei in doar 3 minute. Higuain si Dybala au punctat in repriza secunda si au calificat batrana doamna in sferturi.

Gonzalo HIGUAIN, ATACANT JUVENTUS: "A fost un meci dificil impotriva unui adversar puternic. Ne-au pus sub presiune, dar am stiut ca vor avea lacune in defensiva. Asa si a fost."

In celalalt meci, Manchester City a cedat surprinzator, pe teren propriu, scor 1 la 2, in fata celor de la FC Basel. Cetatenii au inceput mai bine partida, iar in minutul 8, Gabi Jesus a marcat. A urmat lovitura elvetienilor. Oaspetii au marcat cate un gol pe repriza si au reusit o victorie istorica.

Pep GUARDIOLA, ANTRENOR MANCHESTER CITY: "In repriza secunda am uitat sa atacam, am uitat sa jucam. Am tot pasat, dar o pasa inseamna sa-ti misti adversarii pentru a ataca. O pasa de dragul pasei nu inseamna nimic. Repriza secunda a fost una intr-adevar slaba."

Chiar daca au cedat aseara, cetatenii s-au calificat in sferturi, dupa victoria cu 4 la 0 din tur. Celelalte meciuri din optimile Champions League se vor disputa saptamana viitoare.