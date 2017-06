Calificare dramatica pentru Simona Halep. Romanca a acces in semifinalele de la Roland Garros, dupa un meci thriller cu ucraineanca Elina Svitolina - VIDEO

Simona Halep s-a calificat fabulos in semifinalele Roland Garros, dupa ce a invins-o pe ucraineanca Elina Svitolina. Halep a fost condusa in primul set cu 5 la 0, a castigat 3 game-uri la rand, insa a cedat intr-un final cu 6 la 3.

In setul secund, Svitolina a condus cu 5 la 1, insa romanca a revenit uluitor si s-a impus la tie-break. In decisiv, Halep a aratat un joc exemplar, castigand la 0 setul.

Tot astazi, Novak Djokovic a fost eliminat de la Roland Garros. Sarbul a cedat surprinzator in doar 3 seturi in fata lui Dominic Thiem. Doar primul set, decis la tie-break, a fost unul echilibrat. Austriacul s-a impus in doar 2 ore si 17 minute, scor 7 la 6, 6 la 3 si 6 la 0.

In semifinale, Thiem il va intalni pe Rafael Nadal. Spaniolul s-a calificat in ultimul act de la Roland Garros, dupa ce adversarul sau, Pablo Carreno-Busta, s-a retras din cauza unor probleme medicale.